Russia Trump schiera due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate

Nuove drammatiche punte di tensione tra Stati Uniti e Russia. Da Washington si fa ancora sentire il presidente americano Donald Trump, che non nasconde il crescente malcontento e ha dato tempo all'omologo russo Vladimir Putin fino al prossimo 8 agosto per mettere fine al conflitto in Ucraina. Dopo i tesi scambi con l'ex presidente Dmitry Medvedev, il capo della Casa Bianca è arrivato a sfidare apertamente Mosca: "Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie", dell'attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha annunciato il tycoon su Truth, "ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni insensate e provocatorie fossero piĂą di semplici parole". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Russia, Trump schiera due sottomarini nucleari "nelle regioni appropriate"

