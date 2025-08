Russia Trump schiera due sottomarini nucleari | Da Medevedev solo provocazioni

Il Tycoon ha proceduto a seguito di un post pubblicato da Dmitry Medved in cui, in risposta a Trump, veniva citato un meccanismo di lancio di armi nucleari in dotazione dalla Russia. Una dichiarazione che per il presidente Usa va letta come una "provocazione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia, Trump schiera due sottomarini nucleari: “Da Medevedev solo provocazioni”

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina-Russia, tutti a Istanbul? Zelensky sì, Trump forse, Putin boh! Cosa succede - Si torna a parlare di pace, o almeno di diplomazia. Istanbul potrebbe diventare presto il nuovo epicentro di una possibile svolta nella crisi ucraina.

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace. Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa - Non ci sarà Vladimir Putin ai negoziati di pace con l’Ucraina previsti da giovedì 15 maggio a Istanbul.

