Russia | è in servizio il micidiale missile ipersonico Oreshnik L’annuncio di Putin

Mosca, 1 agosto 2025 - Il presidente Vladimir Putin ha annunciato che l'esercito russo ha ricevuto in dotazione il primo missile balistico ipersonico Oreshnik. "”E' giĂ Â in servizio con le truppe", ha dichiarato il capo del Cremlino a Valaam, nella Russia nordoccidentale, parlando alla televisione pubblica. L'Oreshnik è un missile balistico molto veloce e a raggio intermedio che può eludere le difese aeree e può trasportare testate nucleari. VelocitĂ e piĂą testate. L'Oreshnik, la sua velocitĂ , le sue testate multiple indipendenti e soprattutto quel medio-raggio, circa 5.500 chilometri, che gli permetterebbero per arrivare a qualsiasi capitale europea in pochi minuti, è l'asso nella manica che Putin cercava dall’inizio della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia: è in servizio il micidiale missile ipersonico Oreshnik. L’annuncio di Putin

Russia, la Duma approva un disegno di legge che punisce le ricerche "estremiste" online

