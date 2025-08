Rupert Everett disperato per il licenziamento da Emily in Paris | Sono rimasto a letto per due settimane

Il divo inglese era apparso in un episodio della quarta stagione della serie Netflix nei panni del designer di interni Giorgio Barbieri. Rupert Everett non se ne fa una ragione di essere stato licenziato da Emily in Paris. Il divo inglese, apparso nel finale della quarta stagione, All Roads Lead to Rome, nei panni del designer di interni Giorgio Barbieri, vecchio amico della boss di Emily Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), in cerca di un ufficio nella Città Eterna, non è stato riconfermato nella quinta stagione. Everett ha denunciato a Vanity Fair di essere stato licenziato senza alcuna spiegazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rupert Everett disperato per il licenziamento da Emily in Paris: "Sono rimasto a letto per due settimane"

"Se farò parte del cast di Emily in Paris 5? No, non ci sarò, ho litigato. Sono molto dispiaciuto per questo, sfortunatamente non ne farò parte".

Rupert Everett, rammaricato, ha rivelato che non sarà presente nella quinta stagione di Emily in Paris: ciò lo ha portato a discutere con la produzione

Rupert Everett al Taormina Film Fest ha dichiarato che non prenderà parte alla quinta stagione di Emily In Paris nei panni di Giorgio Barbieri.

