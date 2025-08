Ruoli 2025 26 per il sostegno da GPS prima fascia in Sicilia non ci saranno

In base alla normativa sulle assunzioni in ruolo, i posti ancora vacanti su posto sostegno all'esito dello scorrimento di GaE e concorsi nelle percentuali previste dalle singole procedure, sono attributi da GPS sostegno prima fascia ed eventualmente anche elenco aggiuntivo, validi per l'a.s. 202526. L'articolo Ruoli 202526 per il sostegno da GPS prima fascia, in Sicilia non ci saranno . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Docenti che hanno abbandonato nomina supplenza GPS sostegno potranno partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo? - Il docente, che abbandona la supplenza conferita da GPS sostegno, non potrĂ ottenere altre supplenze al 30/06 e al 31/08 per l'intero biennio di vigenza delle graduatorie.

Supplenze 2025, domanda 150 preferenze: l’algoritmo legge prima le classi di concorso o il sostegno? Conviene inserire anche “Provincia”? RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze docenti: quante saranno nell'a.s. 2025/26? Si riuscirà a dimezzare quelle al 31 agosto grazie alle immissioni in ruolo? Quali sono i consigli utili per la compilazione della domanda in scadenza il prossimo 30 luglio ore 14? Risponde ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale ANIEF.

Meloni, Starmer, Macron e Merz a colloquio con Trump prima della telefonata con Putin | La premier: sostegno per una pace giusta - Il segretario di Stato Usa: "Il Vaticano potrebbe essere la sede dei colloqui di pace". Il Cremlino: "Incontro con Zelensky possibile dopo gli accordi"

Immissioni in ruolo da GPS prima fascia sostegno, c'è qualche criticità riguardo i punti attribuiti a chi si trova in posizione utile per il ruolo; Ruoli 2025/26 per il sostegno da GPS, ecco dove non ci saranno; GPS tra nomine in ruolo, minicall e supplenze. Le tempistiche di tutte le procedure.

Ruoli 2025/26 per il sostegno da GPS, ecco dove non ci saranno - In base alla normativa sulle assunzioni in ruolo, i posti ancora vacanti su posto sostegno all'esito dello scorrimento di GaE e concorsi nelle percentuali previste dalle singole procedure, sono attrib ... Riporta orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo da GPS prima fascia sostegno, e poi da mini call veloce sui posti di sostegno residuati - Dal prossimo 1 agosto si apre la partita delle prossime immissioni in ruolo sui posti di sostegno da GPS prima fascia ADAA, ADEE, ADMM e ADSS. Secondo tecnicadellascuola.it