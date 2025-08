Una leggenda dello skyrunning torna protagonista, questa volta in veste istituzionale. Fabio Meraldi, pioniere assoluto e pluricampione delle corse in alta quota, è il nuovo Presidente di Fisky. In questa puntata ripercorriamo la sua straordinaria carriera: dai record conquistati sulle vette più impegnative, alla visione per il futuro di uno sport che lui stesso ha contribuito a costruire. Un dialogo autentico, tra memoria e prospettive, per raccontare cosa significa oggi “correre nel cielo” con passione, competenza e responsabilità, nonostante tutto.. Poi come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - RUN2U 27ª puntata: Meraldi Presidente Fisky. L’icona del cielo ora guida lo Skyrunning