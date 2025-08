rumagna oltre 70 anni di storia al via la nuova stagione

Una storia che dura dal 1952 e che rende la Polisportiva Rumagna, dopo il fallimento dell’Ac Cesena 1940, la realtà più longeva del territorio. Gli anni di sport finiti in archivio non servono però per arricchire gli almanacchi, quanto piuttosto per radicare sul campo passione ed esperienza, che unite all’attenzione per gli atleti e in particolare per la loro crescita umana dentro e fuori dal campo, sono gli ingredienti davvero in grado di fare la differenza in un club. E in una comunità . Con questo spirito ieri pomeriggio nel campo di via Arzignano, si è svolta la presentazione della nuova stagione: "Contiamo su circa cento tesserati senior e 200 legati alle formazioni giovanili – ha commentato il presidente Stefano Scarpellini – un nutrito gruppo che vogliamo continuare a far crescere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

