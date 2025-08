Rugby World Cup under 20 successo sportivo

Roma, 1 ago. (askanews) - "La progettazione del torneo si è rivelata vincente: non volevamo un semplice evento targato FIR, destinato a esaurirsi nel tempo, ma un'iniziativa capace di coinvolgere attivamente i territori e i club del movimento. È esattamente ciò che è accaduto: le piazze si sono animate e l'esperienza sta coinvolgendo un numero sempre crescente di persone". Con queste parole Antonella Gualandri, Vice Presidente della Federazione Italiana Rugby, sintetizza lo spirito che ha guidato l'organizzazione della Rugby World Cup Under 20 appena conclusa. Un lascito ai territori in termini sociali, ambientali e valoriali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rugby World Cup under 20, successo sportivo

In questa notizia si parla di: rugby - world - under - successo

Italia 7s Maschile chiude terza nella Rugby Europe Championship e sogna le World Series - L’Italia 7s Maschile, guidata dal tecnico Matteo Mazzantini, ha brillato nella tappa di Amburgo della Rugby Europe 7s Championship 2025, iniziando il torneo con due convincenti vittorie nella fase a gironi.

Rugby a 7, svolta Italia! E’ seconda ad Amburgo e ora può sognare la qualificazione alle World Series! - L’Italia 7s Maschile, guidata dal tecnico Matteo Mazzantini, ha brillato nella tappa di Amburgo della Rugby Europe 7s Championship 2025, iniziando il torneo con due convincenti vittorie nella fase a gironi.

World Rugby U20 Championship, la formazione dell’Italia per la sfida con la Georgia - L’ultima gara del gruppo C del World Rugby U20 Championship, vede l’Italia impegnata allo stadio San Michele di Calvisano contro la Georgia.

USA: NAZIONALE U18 AL LAVORO, OBIETTIVO VINCERE LA COPPA DEL MONDO IN CASA NEL 2033 La nazionale Under 18 femminile degli USA punta al successo nella Coppa del Mondo di rugby femminile. A meno di 50 giorni dalla Coppa del Mondo d Vai su Facebook

Rugby World Cup under 20, successo sportivo; Mondiale under 20: i risultati delle finali e la classifica del World Rugby under 20 Championship; Mondiale under 20: risultati e highlights di Francia-Argentina e Australia-Inghilterra.

Rugby World Cup under 20, successo sportivo - (askanews) – “La progettazione del torneo si è rivelata vincente: non volevamo un semplice evento targato FIR, destinato a esaurirsi nel tempo, ma un’iniziativa capace di coinvolgere atti ... Come scrive askanews.it

Mondiale Under 20 di rugby: per l'Italia un successo da 3 milioni di euro - Il Mondiale Under 20 di rugby concluso sabato a Rovigo, con la finalissima vinta dal Sudafrica sulla Nuova Zelanda, è stato un successo per l’Italia dal punto di ... Si legge su msn.com