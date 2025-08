Rugani Juve il futuro è ancora incerto? Ne potrebbe approfittare quel club che è favorito per l’acquisizione del difensore in caso di addio a Madama | lo scenario

Rugani Juve, il giocatore della Juventus non ha ancora bene le idee chiare sul proprio futuro: quel club ne potrebbe approfittare. Il futuro di Daniele Rugani alla Juventus resta incerto: stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore centrale classe 1994 non avrebbe ancora preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro. Il giocatore, infatti, non è certo di voler lasciare la Juventus in questa sessione di mercato e, al contrario, sembra intenzionato a tentare di giocarsi le proprie carte nel club bianconero. Rugani Juve, il difensore ha manifestato interesse a rimanere in bianconero Nonostante le voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Torino, Rugani ha mostrato interesse a restare alla Juventus e sfruttare le opportunità che potrebbero presentarsi, anche se la concorrenza in difesa è sempre più forte con l’arrivo di nuovi elementi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juve, il futuro è ancora incerto? Ne potrebbe approfittare quel club che è favorito per l’acquisizione del difensore in caso di addio a Madama: lo scenario

In questa notizia si parla di: rugani - juve - incerto - potrebbe

Rugani Juve, l’agente esce allo scoperto sul futuro del difensore: «Oggi posso dire questo». L’annuncio - di Redazione JuventusNews24 Rugani Juve, l’agente esce allo scoperto sul futuro del difensore in prestito all’Ajax: «Oggi posso dire questo».

Rugani Juve, quale futuro per il difensore in prestito all’Ajax? Prende sempre più piede questo scenario: ultime - di Redazione JuventusNews24 Rugani Juve, quale futuro per il difensore che in questa stagione ha giocato in prestito all’Ajax? Prende sempre più piede questo scenario: ultime.

Mercato Juve, Rugani determinato a restare. Nuove sirene arabe per Nico Gonzalez - Due destini diversi sembrano attendere gli attuali tesserati bianconeri. Se Daniele Rugani sembra volersi continuare a giocare le sue carte a Torino, forte della buona impressione fatta su Tudor, così non sembra per Nico Gonzalez.

#Genoa - Rugani alla Juve: il futuro è ancora incerto. Genoa e Sassuolo ci pensano, ma l'ipotesi di un rinnovo prende corpo. Ecco gli ultimi aggiornamenti. Vai su X

Osimhen è atterrato in Turchia Le prime parole dell’ex obiettivo della Juve Vai su Facebook

Juve, Rugani in uscita? Piace a tre club italiani; Danilo può lasciare presto la Juve: da pupillo di Allegri ora è una seconda scelta di Thiago Motta; Rugani e Michela Persico al faro. Dalla Juve al Capelrosso del Giglio. Le vacanze sull'Isola per il bianconero.

Rugani Juve, il futuro è ancora incerto? Genoa e Sassuolo interessate ma prende sempre più piede questa ipotesi. I dettagli - Dopo il prestito all’Ajax, il difensore può restare per dare stabilità alla nuova retroguardia Tra i dossier ancora aperti sulla scrivania di Damien Comolli, u ... Si legge su juventusnews24.com

Rugani Juventus, spunta un’altra squadra interessata al difensore: potrebbe andare in prestito in questo campionato. Sarà decisivo l’allenatore? - Rugani Juventus, spunta un’altra squadra interessata al difensore: ci sono novità sul calciatore bianconero Secondo le ultime notizie riportate da Giovanni Albanese, Daniele Rugani potrebbe essere a u ... Secondo juventusnews24.com