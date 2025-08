Rubinetti a secco per 7 ore a Salerno | la mappa dei disagi

Rubinetti a secco a Salerno: per eseguire intervento di manutenzione straordinaria in via San Pio da Pietralcina, angolo via Casa de Rosa, sarĂ sospesa l'erogazione idrica martedì 5 agosto, dalle ore 9 alle ore 16 in diverse strade.Ecco l'elenco delle strade:via San Pio da Pietralcina; via Casa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Senz’acqua nella morsa del caldo. Rubinetti a secco in tre Comuni - Fano, 1 luglio 2025 – La canicola morde, ma l’acqua manca. Rubinetti a secco, oggi, in diverse vie di Fano, San Costanzo e Orciano, per lavori sulle reti idriche da parte dei gestori, Aset e Marche Multiservizi.

Lavori all'Autostrada dell'Acqua e rischio rubinetti a secco: le autobotti nella Piana Fiorentina - Saranno otto le autobotti presenti sul territorio della Provincia di Firenze. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 9 all’11 maggio prossimi e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’Acqua in centro di Firenze.

Salerno, lavori sulla rete idrica: martedì 13 maggio rubinetti a secco in numerose strade - Disagi in arrivo per molti residenti di Salerno nella giornata di martedì 13 maggio. Per consentire lavori programmati sulla rete idrica, previsti all’interno della camera di distrettualizzazione di via Alfonso Tesauro, sarà necessaria la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città .

Salerno, la condotta perde acqua: rubinetti a secco nella zona alta ... - Rubinetti a secco nella zona alta di Salerno per una perdita alla condotta Ausino di Giffoni Valle Piana Rubinetit a secco nella zona alta di Salerno martedì 11 luglio 2023, 16:40 - Secondo ilmattino.it

