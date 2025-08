Rubano oltre 1.200 euro di cosmetici in farmacia

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due giovani di 27 anni, originari dell’Est Europa, ritenuti i presunti responsabili di un furto di prodotti cosmetici ai danni di una farmacia di Sorbolo.L’indagine ha preso il via dopo la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

