Rottura tra Saverio Romano e Lagalla ma Mancuso non lascia la maggioranza | Serve unità

Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso, non lascia la maggioranza nonostante l'attacco sferrato, qualche giorno fa, al sindaco Roberto Lagalla da Saverio Romano, coordinatore nazionale di Noi Moderati. Allo stesso partito, Mancuso ha aderito nello scorso marzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

