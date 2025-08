Rottura Lookman-Atalanta e ritiro dell’Inter | si inserisce il Napoli? De Laurentiis può chiudere un colpo super

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli starebbe monitorando con attenzione la situazione legata ad Ademola Lookman, esterno offensivo in forza all’Atalanta. Il giocatore nigeriano, protagonista di una stagione ad altissimo livello. Il club partenopeo valuta infatti diverse soluzioni per il reparto offensivo e Lookman rappresenta un profilo ideale per le sue qualità tecniche, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Lookman-Inter, trattativa verso la rottura: l’Atalanta ha rifiutato 45 milioni (bonus compresi) Lo riportano testate autorevoli come Gazzetta e Repubblica. "L’Inter non si è detta disposta ad alzare l’offerta mentre l’Atalanta non si muove dai 50 milioni" https://www.i Vai su Facebook

?Inter e Atalanta si sono parlate: nessun passo avanti nelle rispettive posizioni. L’Inter non si è mossa da quota 40, cifra chiesta dagli agenti per liberare Lookman. L’Atalanta ha sottolineato che, al di là dei 50 mln, la volontà sarebbe di cedere il giocator Vai su X

Lookman-Inter, trattativa verso la rottura: l’Atalanta ha rifiutato 45 milioni (bonus compresi) - la trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman dall'Atalanta all'Inter. Lo riporta ilnapolista.it

Lookman cancella l'Atalanta da Instagram: è rottura dopo il «no» all'offerta dell'Inter - I Percassi rifiutano la proposta di 45 milioni di euro partita dal club di Marotta e l'attaccante cancella dai social le fotografie in maglia. Da bergamo.corriere.it