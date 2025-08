Rotonda tra via Vittorio Emanuele II e via Roma | iniziati i lavori

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione della rotonda per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Vittorio Emanuele II e via Roma a Sala Baganza.Si tratta del primo stralcio di un progetto piĂą ampio,che prevede la riqualificazione dell’intera via Vittorio Emanuele II con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Rotonda tra via Vittorio Emanuele II e via Roma: iniziati i lavori

