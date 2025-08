Roma truffa delle tre campanelle a Fontana di Trevi | fermate 14 persone

La Polizia Locale blocca un gruppo organizzato di truffatori nel centro storico Roma – Operazione della Polizia Locale nel cuore della capitale contro la truffa delle tre campanelle, il gioco d'azzardo che prende di mira turisti e pellegrini. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del I Gruppo Centro insieme all'Unità Sicurezza Pubblica ed Emergenziale hanno sorpreso un gruppo ben organizzato di truffatori attivi nelle vie intorno a Fontana di Trevi. Gli agenti, dopo una serie di appostamenti, hanno eseguito due blitz in poche ore. Quattordici persone, tutte di nazionalità romena e di età tra 30 e 50 anni, sono state fermate e denunciate per esercizio di gioco d'azzardo.

In questa notizia si parla di: roma - truffa - campanelle - fontana

