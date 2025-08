Roma trovato morto senza fissa dimora a Trastevere

(Adnkronos) – Un senzatetto è stato trovato morto a Roma, in piazza Mastai a Trastevere, questa mattina. E' stata una pattuglia della Polizia Locale, Primo Gruppo Centro, a effettuare il ritrovamento e a delimitare l'area. Al momento è atteso l'arrivo del medico legale. Dalle prime informazioni sembrerebbe essere uno straniero sulla quarantina.

