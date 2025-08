Roma stoccaggio di materiali rubati a Corcolle | due persone denunciate

Roma, 1 agosto 2025 ‚Äď Blitz dei Carabinieri a Corcolle, periferia est della Capitale, dove √® stato individuato un vero e proprio deposito di materiali rubati. I militari della Stazione di Tivoli Terme, con il supporto dei colleghi di San Vittorino e della Sezione Radiomobile, hanno effettuato un controllo in un terreno recintato con quattro unit√† abitative. Durante la perquisizione sono stati trovati numerosi strumenti elettronici e meccanici, ritenuti provento di furti commessi in diversi cantieri edili della zona. Tutto il materiale √® stato sequestrato e trasferito in un deposito giudiziario. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Roma, stoccaggio di materiali rubati a Corcolle: due persone denunciate

