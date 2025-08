Roma ruba crocifisso a un pellegrino in centro | 24enne arrestato

Roma, 1 agosto 2025 – Un 24enne marocchino, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri di piazza Venezia con l'accusa di rapina. L'uomo avrebbe spintonato un pellegrino olandese di 20 anni, in visita nella Capitale per il Giubileo dei giovani, facendolo cadere e strappandogli dal collo la catenina con un crocifisso d'oro. Il ladro ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dalla stessa vittima fino all'arrivo dei militari. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato in suo possesso altre tre collane in oro, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

