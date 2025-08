Roma Primavera lavoro intenso a Pinzolo | domani amichevole con il Cittadella

Dal 27 luglio la Roma Primavera si trova in ritiro a Pinzolo per la seconda parte della preparazione estiva, che servirĂ per arrivare preparati all’inizio della stagione. I giovani giallorossi resteranno in Trentino-Alto Adige fino al prossimo 7 agosto, con mister Guidi che, anche attraverso le amichevoli, cercherĂ le giuste risposte dai propri ragazzi. Proprio in tema di test, dopo quelli con Benevento e Latina, la Roma Primavera affronterĂ domani il Cittadella, con fischio d’inizio alle ore 18 a Lavarone, mentre il 6 agosto, alle 18.30, sarĂ la volta del Trento allo Stadio Briamasco. Una volta rientrati nella Capitale ci sarĂ ancora una amichevole nel programma giallorosso, ovvero quella contro l’Ostiamare del 13 agosto al Magrelli Active di Cascia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, lavoro intenso a Pinzolo: domani amichevole con il Cittadella

? Prosegue il ritiro della Roma Primavera a Pinzolo! Anche oggi doppia seduta per i ragazzi di mister Guidi: al mattino lavoro atletico, nel pomeriggio spazio alla tattica e alle prime prove di gioco. La stagione si avvicina, la preparazione continua! ? #A Vai su X

