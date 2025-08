Roma | Nobili Iv ' con nostro emendamento fondi da Regione per Chiosco Vittorio'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Una settimana fa un incendio doloso ha completamente distrutto Chiosco Vittorio e alcune delle strutture dedicate alla bellissima rassegna "Notti di cinema a Piazza Vittorio", organizzata da 25 anni da Anec Lazio. Questa notte, durante la maratona sull'assestamento di bilancio in Consiglio Regionale, grazie ad un mio emendamento, sottoscritto dal Presidente della commissione Cultura Crea e approvato all'unanimitĂ , abbiamo assegnato un contributo straordinario della Regione Lazio per ripristinare il chiosco e permettere di riprendere le attivitĂ ". Lo dichiara Luciano Nobili, Presidente della Commissione Pnrr e Grandi Eventi e consigliere regionale di Italia Viva. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma: Nobili (Iv), 'con nostro emendamento fondi da Regione per Chiosco Vittorio'

