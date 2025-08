Roma nessun contatto tra Dybala e il Benfica Il City fa muro su Echeverri

Paulo Dybala torna a far tremare il mercato della Roma. Nelle ultime ore, il fantasista argentino è stato accostato al Benfica, club in cerca di un nuovo leader tecnico dopo l’addio di Angel Di Maria. Un’ipotesi che, se concretizzata, rappresenterebbe un durissimo colpo per i giallorossi, sia dal punto di vista tecnico che simbolico, soprattutto considerando il ruolo centrale dell’ex Juventus nel progetto tattico di Gasperini. Dybala-Benfica, niente di concreto. A rasserenare l’ambiente romanista è Matteo Moretto, che ha escluso contatti reali tra Dybala e il club portoghese: “Ci risulta da piĂą fonti che non ci sia nulla tra il giocatore e il Benfica”, ha dichiarato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nessun contatto tra Dybala e il Benfica. Il City fa muro su Echeverri

