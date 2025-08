Roma nel parco di piazzale Maresciallo Giardino partono i lavori per nuova palestra outdoor

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Sono iniziati il via i lavori per la realizzazione della nuova palestra outdoor nel parco di piazzale Maresciallo Giardinovia Gomenizza, un progetto fortemente voluto dal municipio Roma I Centro e finanziato da Roma Capitale con un investimento complessivo di 120.000 euro. L'intervento, che trasformerà un'area verde già molto frequentata in un moderno spazio attrezzato per l'attività fisica all'aperto, si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle aree urbane come luoghi di benessere e aggregazione per tutte le fasce d'età e livelli di abilità . “Siamo estremamente soddisfatti dell'avvio di questo progetto che rappresenta una risposta concreta alle richieste dei cittadini e una nuova opportunità per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, nel parco di piazzale Maresciallo Giardino partono i lavori per nuova palestra outdoor

