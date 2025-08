Roma il pellegrino del Giubileo dei Giovani che ha reagito a una rapina e bloccato un ladro

A Roma per il Giubileo dei Giovani, un cittadino olandese di 20 anni è diventato protagonista di un fatto di cronaca. Mentre passeggiava in centro, infatti, un 24enne marocchino lo ha aggredito, spintonato e fatto cadere per poi strappargli dal collo la catenina con il crocifisso in oro.Ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Di Santo, la Banda Musicale di Castelvenere domani a Roma per il Giubileo - Tempo di lettura: < 1 minuto “La Banda musicale di Castelvenere parteciperà domani a Roma al Giubileo delle Bande e della Musica Popolare”.

Giubileo, 5mila pellegrini salernitani a Roma. L'Arcivescovo Bellandi a San Pietro: "Tenere accesa la fiaccola della speranza" - La Chiesa salernitana in pellegrinaggio a Roma, oggi, in occasione del Giubuleo, guidata dall'Arcivescovo, di Salerno-Campagna-Acerno, S.

I diritti umani e il Giubileo: un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma - Il 2 maggio 2025, a Roma, si è tenuto un incontro per il concorso “Un Corto per i Diritti Umani 2024-2025”, organizzato dall’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS, in collaborazione con “Gioventù per i Diritti Umani”.

Quest'anno la Festa di Sant'Ignazio di Loyola cade mentre a #Roma si sta svolgendo il #Giubileo dei #giovani. Facciamoci anche noi "Pellegrini con il pellegrino" #31luglio #roma #Pellegrini #PellegriniDiSperanza #GiubileodellaSperanza #gesuiti Vai su X

In occasione del Giubileo dei Giovani, Roma si prepara ad accogliere quasi 1 milione di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Nei pressi delle Basiliche saranno attivi, altre ai locali convenzionati della rete “Gli Amici del Pellegrino”, dei punti dedicati per l’ero Vai su Facebook

Due suore arrivano a piedi fin dalla Polonia per il Giubileo dei Giovani a Roma - Hanno percorso centinaia di chilometri dalla Polonia per arrivare a piedi al Giubileo dei Giovani a Roma. Da lalucedimaria.it

Giubileo dei Giovani 2025: Fs e Anas attivano un piano straordinario per la mobilità a Roma - Il programma prevede l’impiego di 300 mezzi e oltre 435mila posti a disposizione dei viaggiatori in arrivo nella Capitale. Si legge su msn.com