Roma Femminile Linari saluta | è ufficiale il trasferimento alle London City Lionesses

Elena Linari lascia ufficialmente la Roma Femminile. Il club giallorosso ha comunicato la cessione a titolo definitivo della propria centrale difensiva alle London City Lionesses, squadra inglese militante nella Super League. Dopo cinque stagioni vissute da protagonista, si chiude così un ciclo vincente per una delle bandiere del gruppo. Arrivata nella Capitale nel 2021, Linari ha indossato la maglia giallorossa in 148 occasioni, contribuendo alla conquista di due scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Una colonna difensiva e carismatica, punto di riferimento per le compagne anche fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

