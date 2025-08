Roma Femminile il messaggio di Linari | Insieme abbiamo scritto la storia

È un’estate di rivoluzione in casa Roma Femminile, che dopo le difficoltà della scorsa stagione vuole tornare ad avere continuità ed a giocarsi lo Scudetto. Il cambiamento passa anche dalla perdita di alcuni tasselli importanti come Giacinti, alla quale si è aggiunta anche la cessione di Elena Linari, che ha lasciato un bel messaggio alla sua ormai ex squadra. Il saluto di Linari alla Roma. Attraverso il proprio profilo Instagram, Linari ha salutato la Roma: “Roma, sono tante le parole che vorrei dirti, ma non sono troppo brava ad esprimere ciò che provo, perciò lascio alle foto la possibilità di raccontare le tante emozioni provate durante questi anni insieme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, il messaggio di Linari: “Insieme abbiamo scritto la storia”

In questa notizia si parla di: roma - femminile - messaggio - linari

Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide - Ecco l’articolo SEO ottimizzato con parola chiave “tabellone Internazionali femminili Roma 2025”: Tabellone Internazionali Femminili Roma 2025: grandi sfide e speranze italiane al Foro Italico Dal 7 al 18 maggio, Roma torna al centro del grande tennis mondiale con gli Internazionali BNL d’Italia 2025, appuntamento imperdibile del circuito WTA 1000.

Coppa Italia Femminile, domani a Como la finale Juventus-Roma - Roma, 16 mag. (askanews) – L’ultimo atto di una stagione di calcio femminile esaltante. La Juventus per centrare la doppietta scudetto-Coppa Italia; la Roma, alla quinta finale di fila, per tenersi stretta un trofeo già conquistato un anno fa a Cesena.

Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide - Ecco l’articolo SEO ottimizzato con parola chiave “tabellone Internazionali femminili Roma 2025”: Tabellone Internazionali Femminili Roma 2025: grandi sfide e speranze italiane al Foro Italico Dal 7 al 18 maggio, Roma torna al centro del grande tennis mondiale con gli Internazionali BNL d’Italia 2025, appuntamento imperdibile del circuito WTA 1000.

“Investire nello sport e nel calcio femminile vuol dire credere in un Paese più sano, più giusto, più consapevole“ ? L’intervento di Cristiana #Girelli al Quirinale nel corso dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella #Nazionale #Azzurre Vai su Facebook

Calcio Femminile Italiano Vai su X

FOTO - Linari saluta la Roma: Grazie per questi anni, mi sono sentita a casa; La capitana dell'Italia agli Europei femminili, Elena Linari, ha scelto di indossare una fascia arcobaleno; Elena Linari: Due donne che si tengono per mano rischiano insulti e aggressioni. La situazione non migliora, ed è colpa del governo.

FOTO - Linari saluta la Roma: "Grazie per questi anni, mi sono sentita a casa" - La calciatrice lascia le giallorosse dopo 4 stagioni e mezzo: "Fin dal primo momento in cui ho avuto l’onore di vestire questi colori, ho percepito qualcosa di magico" ... Si legge su ilromanista.eu

FOTO - Femminile, Linari si trasferisce alle London City Lionesses: il comunicato - Lascia il club dopo sei trofei conquistati, 148 presenze e 18 reti ... Lo riporta ilromanista.eu