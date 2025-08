Roma e Inter hanno lo stesso problema | uno scambio di talenti scomodi risolve tutto

Una volta imprescindibili, ora pesi ingombranti. Due giocatori in cerca di riscatto e due club che non sanno più come gestirli. A volte, scambiarsi il problema è l’unico modo per trovare una soluzione (Foto: Ansa) – serieanews.com A volte finisce così. Il club ci crede, l’allenatore pure, arrivano proposte importanti, magari troppo vantaggiose per dire di no. E il giocatore firma. È tutto molto logico, all’inizio. Un affare per tutti, in teoria. Poi però cambiano le cose. L’importanza in campo si riduce, lo stipendio no. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma e Inter hanno lo stesso problema: uno scambio di talenti “scomodi” risolve tutto

In questa notizia si parla di: problema - roma - inter - stesso

Svilar, guaio Roma: il problema inaspettato che può beffare i giallorossi - La Roma ha un vero gioiello in casa, il portiere: i Friedkin si muovo per il rinnovo ma c’è un problema di non poco conto che può cambiare tutto Svilar, guaio Roma: il problema inaspettato che può beffare i giallorossi (Ansa Foto) – SerieAnews Una sconfitta che fa male, sanguinosa per la Roma che l’ha vista scivolare ora al sesto posto in classifica.

LIVE Sinner-Paul 1-6, 6-0, 3-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: si torna ‘on serve’ e c’è un problema fisico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dopo essersi ripetutamente toccato la parte posteriore della gamba destra, forse il gluteo, Sinner ha giocato un game al servizio in cui ha commesso 3 errori, tutti con sospetta circospezione fisica.

Internazionali Roma, Berrettini si ritira: problema agli addominali - Internazionali d’Italia 2025: Berrettini costretto al ritiro contro Ruud per un problema agli addominali Il sogno di Matteo Berrettini di brillare davanti al pubblico di casa agli Internazionali BNL d’Italia si è infranto nuovamente.

Multa di 3 milioni per la Roma dal Club Financial Control Body per aver leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato Vai su Facebook

Lautaro: Il campo ha penalizzato l'Inter, web spietato: Forse anche per il 5-0 stesso problema; Hummels: «L'unico problema di Roma è il traffico. I miei post sui social vanno presi con leggerezza»; Inter - Bologna: record di traffico internet di Namex, problemi di visione su DAZN.

Florenzi e il problema Fonseca: dai contatti con l'Inter all'idea ... - Oggi Florenzi è in prestito secco in Spagna, ma a fine stagione si ritroverà, paradossalmente, a dover affrontare la stessa decisione già presa lo scorso gennaio. Riporta calciomercato.com

Sabatini: "Il Napoli è l'anti-Inter, Conte non avrebbe avuto lo stesso ... - Il problema non è Fonseca" | Calciomercato Pubblicità Pubblicità CALCIOMERCATO09 ott 2024 ... Come scrive calciomercato.com