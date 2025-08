Roma è fatta per Ghilardi | oggi le visite mediche

Ora è davvero tutto fatto per il passaggio di Daniele Ghilardi alla Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la scorsa notte è stata decisiva per la fumata bianca: i giallorossi e l’Hellas Verona hanno trovato l’accordo definitivo, limando anche gli ultimi dettagli dell’operazione. Il centrale classe 2003 sosterrà in giornata le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto e dell’annuncio ufficiale. Si tratta di un innesto fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, che ha seguito da vicino l’evoluzione del giocatore negli ultimi anni e lo considera il profilo giusto per completare la difesa a tre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, è fatta per Ghilardi: oggi le visite mediche

In questa notizia si parla di: roma - ghilardi - fatta - visite

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona - La Roma continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa da affidare a Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha iniziato il ritiro estivo a Trigoria senza nuovi volti, ma la dirigenza è al lavoro per garantire i primi innesti nel più breve tempo possibile.

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare - Tantissimo da fare per la Roma in questo calciomercato, e dopo tanta attesa finalmente le prime ufficialità che portano a Gasperini nuovi volti con cui lavorare.

Roma, occhi su Daniele Ghilardi: il centrale dell’Hellas ha detto sì - La Roma guarda al futuro della sua difesa. Il nome nuovo per il reparto arretrato giallorosso è quello di Daniele Ghilardi, classe 2003, protagonista dell’ultima salvezza dell’Hellas Verona e punto fermo dell’Italia Under 21.

Stavolta è realmente fatta. #Ghilardi domani sarà a #Roma per le visite mediche. Accordo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per 10.5 milioni più 1 di bonus. Il ragazzo è impaziente di iniziare la sua avventura in giallorosso. Vai su X

Tra stanotte e domattina il via libera definitivo, poi Ghirardi potrà finalmente arrivare a Roma, svolgere le visite mediche e unirsi alla squadra. E Gasp rinforza il reparto difensivo #ASRoma #ForzaRoma #Ghilardi Vai su Facebook

Roma-Ghilardi, c'è l'ok definitivo: visite nelle prossime ore; Roma, è fatta per Ghilardi: all’Hellas 11 milioni di euro. Oggi lo sbarco per le visite; Fatta per Ghilardi, fissate le visite mediche: le ultime.

Ghilardi alla Roma, è fatta: accordo totale col Verona, le cifre e i dettagli dell'operazione - I giallorossi hanno di fatto chiuso la trattativa che porterà il difensore classe 2003 nella capitale: ecco quanto guadagnano gli scaligeri. msn.com scrive

Fatta per Ghilardi, fissate le visite mediche: le ultime - Il centrale difensivo classe 2003 arriva dal Verona per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro più bonus ... Riporta ilromanista.eu