Roma Dovbyk può partire | valutazione da 40 milioni Krstovic l’erede designato

Il futuro di Artem Dovbyk alla Roma è tutt’altro che certo. L’attaccante ucraino, arrivato dal Girona la scorsa estate, potrebbe lasciare Trigoria giĂ in questa sessione di mercato se dovesse arrivare un’offerta importante. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, la dirigenza giallorossa valuterebbe seriamente una cessione a fronte di una proposta da 40 milioni di euro. Dovbyk, autore di una stagione positiva ma ancora lontano dall’essere centrale nel progetto tecnico di Gasperini, resta un nome appetibile sul mercato europeo. In caso di partenza, il club ha giĂ pronto un possibile sostituto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Š Sololaroma.it - Roma, Dovbyk può partire: valutazione da 40 milioni. Krstovic l’erede designato

In questa notizia si parla di: roma - dovbyk - partire - valutazione

Roma, Torino all’orizzonte: lavoro specifico per Dovbyk - La chiusura della stagione si avvicina anche per la Roma. Reduci dalla vittoria per 3-1 con il Milan, i giallorossi si sono presentati nel migliore dei modi all’ultima giornata di campionato, fondamentale per quanto riguarda il 4° posto in classifica.

Verso Torino-Roma, Dovbyk tenta il recupero: Saelemaekers ancora dal 1? - È il momento della verità . La stagione della Roma sta per calare il sipario, ma prima c’è ancora un’ultima fatica da compiere.

Furio Zara a SoloLaRoma: “Sarri alla Roma mi affascina. Ripartirei da Soulè, Svilar e Dovbyk” - La stagione della Roma sembrava ormai segnata dopo gli esoneri di De Rossi e Juric. Ma il calcio, come la vita, è imprevedibile.

#Dovbyk non è incedibile: la Roma fissa il prezzo per la cessione, la valutazione https://romanews.eu/dovbyk-non-e-incedibile-la-roma-fissa-il-prezzo-per-la-cessione-la-valutazione/… #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

? La Roma vince ancora in amichevole: 3-0 al Cannes al Tre Fontane con i gol di El Shaarawy e Dovbyk nel primo tempo e Ferguson nel secondo. Esordio per Wesley e Vasquez. L’avete vista? #ASRoma #ForzaRoma Vai su Facebook

Calciomercato Roma, Dovbyk non è incedibile: fissato il prezzo; Roma, Dovbyk nominato miglior giocatore di marzo della Serie A; Per il Lecce quinta sconfitta di fila, Dovbyk sbilancia Baschirotto e poi segna.

Dovbyk? Yes, We need: Leeds, ci siamo, offerta sotto-traccia all’entourage I La Roma aspetta quella ufficiale (ma alle sue cifre) - L’ucraino piace molto al Leeds, neopromosso in Premier League, ma la Roma non ha intenzione di lasciarlo partire, se non di ... Riporta jmania.it

Dovbyk Juve, l’attaccante della Roma piace anche ai bianconeri! Valutazione e concorrenza: tutto quello che c’è da sapere - Dovbyk Juve, l’attaccante della Roma piace anche ai bianconeri: gli aggiornamenti sul futuro dell’ucraino Il futuro di Artem Dovbyk è nuovamente in discussione. Secondo juventusnews24.com