Roma donna accompagna la sorella in ospedale ma le viene un infarto | dottoressa arriva in anticipo al lavoro e le salva la vita

La paziente era appena entrata nel reparto di ematologia con la familiare quando si è accasciata a terra, tempestivo il soccorso del medico che era in spogliatoio per cambiarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, donna accompagna la sorella in ospedale ma le viene un infarto: dottoressa arriva in anticipo al lavoro e le salva la vita

