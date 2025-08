Roma controlli antidrone e pattugliamenti per il Giubileo dei giovani al Circo Massimo

Roma, 1 agosto 2025 – Massima attenzione delle forze dell’ordine oggi al Circo Massimo, in occasione della giornata penitenziale del Giubileo dei giovani. L’area è stata posta sotto stretto controllo con sistemi antidrone e verifiche da remoto, che creano una vera e propria copertura conica attorno al sito. I controlli iniziano dalle due stazioni della metropolitana più vicine, Colosseo e Circo Massimo, e si estendono fino al lato di Bocca della Verità. Pattuglie presidiano ogni accesso e il perimetro del Circo Massimo, mentre altre squadre monitorano i convogli della metro, partendo da Termini, per accompagnare in sicurezza i pellegrini diretti all’evento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, controlli antidrone e pattugliamenti per il Giubileo dei giovani al Circo Massimo

