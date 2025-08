Le gambe sono ancora pesanti per via dei carichi imposti da Gasperini in questa fase di preparazione, ma la Roma risponde presente nella sgambata contro il Cannes, club di proprietĂ della famiglia Fr i edkin, superato con un netto 3-0 al Tre Fontane davanti a circa tremila spettatori. Nonostante il valore relativo dell’avversario, a catturare l’attenzione dei presenti – e dei tifosi a casa – sono state soprattutto le prestazioni dei nuovi arrivati dal mercato estivo, che hanno dato spunti interessanti in vista della stagione ormai alle porte. Le indicazioni dal test con il Cannes. L’unico giallorosso rimasto in campo per tutti e 90 i minuti è stato Devis Vasquez, portiere colombiano arrivato a parametro zero dopo l’esperienza all’Empoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Cannes 3-0, luci puntate sui nuovi: esordio per Wesley e Vasquez, Ferguson segna ancora