Roma 1 agosto 2025 - Ultimo test in Italia prima della partenza per la Francia prima e la Gran Bretagna poi, luoghi dove la Roma andrĂ a completare la propria preparazione estiva. I giallorossi fanno quattro su quattro e dopo aver vinto nella sfida in Germania contro il Kaiserslautern, ieri sera si sono imposti per 3-0 anche contro il Cannes, squadra di quarta serie francese di proprietĂ sempre della famiglia Friedkin. Partita dal tasso agonistico importante, dove i capitolini continuano ad aumentare l'intensitĂ in campo, mostrando la pressione asfissiante tipica del calcio di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Cannes 3-0: Dovbyk fa gol al rientro, Ferguson segna ancora