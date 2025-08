Roma-Cannes 3-0 da Wesley a Hermoso | Gasperini inizia ad avere le prime risposte

La gara contro il Cannes ha dato modo a Gasperini di avere le prime risposte sul campo. La Roma ha vinto per 3-0 grazie alle reti di El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson, ma bisogna entrare più nel particolare. Ieri, 31 luglio, tutti gli occhi erano puntati su Wesley. La scelta del Gasp di metterlo nel secondo tempo, insieme a quella che dovrebbe essere la formazione titolare, la dice lunga sulle intenzioni del tecnico piemontese. Certo è che il brasiliano ha confermato quanto raccontato dai suoi numeri in Brasile: tanta corsa, tanti anticipi e contrasti riusciti, anche nella metà campo avversaria, ma poca precisione quando si tratta di passare il pallone o di mettere il cross decisivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Cannes 3-0, da Wesley a Hermoso: Gasperini inizia ad avere le prime risposte

In questa notizia si parla di: roma - cannes - gasperini - avere

Roma, nuova amichevole in agenda: il 31 luglio sfida al Cannes, la squadra dei Friedkin - Si arricchisce il cammino della Roma verso la nuova stagione. Dopo aver ufficializzato le principali tappe del precampionato, la società giallorossa ha inserito nel calendario una nuova amichevole: il 31 luglio la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes.

Amichevoli d’estate: Roma-Cannes si giocherà al Tre Fontane il 31 luglio - Il ritiro estivo della Roma comincia a prendere forma definitiva, tra sudore, pianificazione e partite utili a testare le idee del nuovo tecnico.

Cannes a Roma Mon Amour: dal 7 al 13 luglio al cinema 4 Fontane i film del festival, dai fratelli Dardenne a Todd Haynes - Torna a Roma, in piena estate, la rassegna Cannes Mon Amour, che quest'anno presenta al cinema 4 Fontane molti film del festival.

Che festa per la #Roma affaticata: col #Cannes finisce 3-0 A segno #ElShaarawy, #Dovbyk e #Ferguson ma le gambe ancora non vanno. E #Gasperini resta in silenzio ? @DanieleLoMonaco #ASRoma Vai su X

Dopo il 3-0 contro il Cannes, squadra, Gasperini e staff hanno salutato i tifosi presenti al Tre Fontane. Un bel momento di vicinanza con il pubblico giallorosso. ? Voi c'eravate? #ASRoma #vocegiallorossa #RomaCannes Vai su Facebook

Roma, il lavoro di Gasperini si vede: 3-0 contro il Cannes; Roma-Cannes 3-0, gol di El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson in amichevole; La Roma cala il tris contro il Cannes al Tre Fontane: decidono i gol di El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson.

DIRETTA/ Roma Cannes (risultato finale 3-0): Dovbyk e Ferguson completano il tris! (oggi 31 luglio 2025) - Diretta Roma Cannes streaming video tv oggi 31 luglio 2025: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole dei giallorossi. Come scrive ilsussidiario.net

Roma-Cannes 3-0, i giallorossi seguono l'idea di gioco di Gasperini: El Shaarawy ed Hermoso ispirati, Dovbyk ed E. Ferguson in gol - I giallorossi iniziano a far vedere delle situazioni di gioco decisamente gasperiniane sia in attacco che in ... Come scrive eurosport.it