Roma arrestata 36enne | truffe e furti in casa per 100 mila euro ai danni di anziani

Roma, 1 agosto 2025 – Una 36enne napoletana è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Porta Portese con l’accusa di truffa aggravata e furto in abitazione. Secondo le indagini della Procura di Roma, la donna avrebbe messo a segno tre colpi tra marzo e aprile 2023, riuscendo a ottenere complessivamente circa 100 mila euro. Gli inquirenti hanno ricostruito il modus operandi: la truffatrice contattava anziani fingendosi un nipote in difficoltà economiche, coinvolto in incidenti o con pagamenti urgenti, oppure si spacciava per operatrice dell’ufficio postale. Così riusciva a guadagnare la fiducia delle vittime, spesso fragili o con problemi di salute. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, arrestata 36enne: truffe e furti in casa per 100 mila euro ai danni di anziani

roma - arrestata - 36enne - mila

