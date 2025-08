Roma anche il Newcastle su Dovbyk | può sostituire Isak

Mancano ormai ventitrĂ© giorni all’inizio del campionato, con la Roma pronta a esordire allo Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano. In attesa del debutto ufficiale, i giallorossi continuano a lavorare sia sul campo, con la recente vittoria per 3-0 ai danni del Cannes, sia sul mercato, dove l’interesse ultimamente si sta concentrando maggiormente su un tema in particolare: il futuro di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, appena rientrato da un lieve infortunio, potrebbe infatti lasciare la capitale dopo appena una sola stagione, complice anche la forte concorrenza rappresentata dal nuovo acquisto Evan Ferguson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, anche il Newcastle su Dovbyk: può sostituire Isak

In questa notizia si parla di: roma - newcastle - dovbyk - sostituire

Roma, il Newcastle piomba su Balerdi: pronta una super offerta - La Roma monitora la situazione di Leonardo Balerdi, difensore centrale dell’Olympique Marsiglia reduce da una stagione da leader.

Roma, Dovbyk rientra ma è in vendita: le possibili destinazioni; Roma, anche il Newcastle su Dovbyk: può sostituire Isak; Calciomercato Roma News/ Krstovic, assalto al montenegrino se parte Dovbyk: 30 milioni (29 luglio 2025).

Roma, Dovbyk rientra ma è in vendita: le possibili destinazioni - Dopo appena una stagione vissuta nella Capitale, il centravanti potrebbe lasciare il club giallorosso: tra i club interessati c'è il Villarreal ... Da msn.com

Dovbyk in vetrina: la Roma cerca acquirenti per il centravanti ucraino, possibile ritorno in Spagna - L’arrivo di Evan Ferguson gli toglie spazio e i giallorossi cercano acquirenti: possibile ritorno in Liga Le amichevoli estive possono avere molti significati: per al ... calcionews24.com scrive