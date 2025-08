Roma 48enne arrestato | fingeva di pregare tra i pellegrini per rubare telefoni

Roma, 1 agosto 2025 – Si mescolava tra i pellegrini diretti in Vaticano per il Giubileo dei giovani fingendo di pregare, con un rosario in mano, ma in realtà cercava di derubare i fedeli. Un 48enne georgiano, già destinatario di un mandato di cattura per furti precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nei pressi della stazione metro Ottaviano. L’uomo è stato notato dagli agenti impegnati nei servizi di prevenzione dei reati predatori, che lo hanno seguito e bloccato poco dopo una segnalazione di furto da parte di due commesse di un negozio di calzature. Nello zaino del 48enne è stato trovato il cellulare sottratto alla vittima. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, 48enne arrestato: fingeva di pregare tra i pellegrini per rubare telefoni

