Roma 35enne tenta di gettarsi da Ponte Sisto | salvato dagli agenti della Polizia Locale

Un 35enne italiano ha rischiato di togliersi la vita ieri mattina a Roma, ma l’intervento tempestivo di una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale ha evitato la tragedia. Secondo quanto riferito dagli agenti, il giovane è stato notato mentre si trovava in piedi sul parapetto di Ponte Sisto, pronto a lanciarsi nel vuoto. La pattuglia, che stava transitando lungo Lungotevere dei Tebaldi, si è fermata immediatamente e gli operatori, scesi dall’auto, si sono avvicinati con cautela avviando un dialogo per calmarlo. Il 35enne ha spiegato di essere sopraffatto da problemi economici. Dopo diversi minuti di confronto, gli agenti sono riusciti a convincerlo a scendere in sicurezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, 35enne tenta di gettarsi da Ponte Sisto: salvato dagli agenti della Polizia Locale

