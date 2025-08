Rocío Muñoz Morales vuole l’affido esclusivo delle bambine avute da Raoul Bova Lei ha scelto lo stesso avvocato di Totti lui la ex suocera

Il caso delle chat ha portato alla luce anche una versione dei fatti che lei non condivide. Bova avrebbe sostenuto di vivere da tempo da separato. Invece, secondo lei, fino a maggio inoltrato la coppia avrebbe continuato a condividere la quotidianità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rocío Muñoz Morales vuole l’affido esclusivo delle bambine avute da Raoul Bova. Lei ha scelto lo stesso avvocato di Totti, lui la ex suocera

In questa notizia si parla di: bova - rocío - muñoz - morales

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Olè. Rocío Muñoz Morales non perde tempo. Ha già dato mandato al suo avvocato Antonio Conte di presentare al più presto un ricorso al Tribunale civile di Roma per l’affido e il mantenimento delle due bambine avute da Raoul Bova. Non parole, dunque, ma Vai su Facebook

Rocío Muñoz Morales chiede l'affido esclusivo delle figlie: "Raoul Bova nella crisi dei 50 anni, ha mancato altre volte" Vai su X

Rocío Muñoz Morales la verità scomoda che cambia tutto; Raoul Bova: età, altezza, Instagram, moglie, film e fiction TV; Addio a Giovanni Paoli, la sorella Amanda rompe il silenzio: chi è e cosa fa.