Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio | ricorso contro Raoul Bova per l' affido esclusivo delle figlie

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Rocío Morales vorrebbe l’affido esclusivo delle due figlie avute da Raoul Bova, Luna e Alma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: ricorso contro Raoul Bova per l'affido esclusivo delle figlie

In questa notizia si parla di: rocío - morales - raoul - bova

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Rocío Muñoz Morales chiede l'affido esclusivo delle figlie: "Raoul Bova nella crisi dei 50 anni, ha mancato altre volte" Vai su X

Ultim'ora Rocío Muñoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie Luna e Alma. Intanto Raoul Bova pare "sia sparito", preoccupato molto per la sua carriera e per ricaschi privati. Vai su Facebook

Rocío Muñoz Morales la verità scomoda che cambia tutto; Raoul Bova: età, altezza, Instagram, moglie, film e fiction TV; Intanto Rocío Muñoz Morales avrebbe chiesto l' affidamento esclusivo delle bambine e avrebbe parlato di altri tradimenti.