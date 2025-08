Rocío Muñoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie avute da Raoul Bova e parla di altre mancanze di rispetto da parte dell’attore

Affido esclusivo e mantenimento delle due bambine avute da Raoul Bova: questa la richiesta fatta da Rocío Muñoz Morales attraverso il suo avvocato Antonio Conte al Tribunale civile di Roma. Lo scrive il Corriere che dell’attrice 37enne conosce anche il luogo di vacanza, la Puglia, dove sarebbe insieme alle figlie. Morales ha appreso del tradimento di Bova con Martina Ceretti e dell’inchiesta per tentata estorsione proprio dai media, cosa già nota per via delle dichiarazioni dell’avvocato Conte sempre al Corriere (lo stesso scelto da Totti per il divorzio), lo scorso 26 luglio: “Quando Rocío Muñoz Morales ha ascoltato le rivelazioni in web-visione di Fabrizio Corona sul suo compagno Raoul Bova non sospettava nulla, un classico (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rocío Muñoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie avute da Raoul Bova e parla di “altre mancanze di rispetto” da parte dell’attore

