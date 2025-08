Robotaxi ma con tassista umano a bordo | Tesla espande il suo servizio a San Francisco

Tesla ha annunciato di aver espanso il suo sevizio di taxi a guida autonoma in California, anche se le regole dello stato americano richiedono una persona al posto di guida. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Robotaxi ma con "tassista" umano a bordo: Tesla espande il suo servizio a San Francisco

In questa notizia si parla di: quot - tesla - robotaxi - tassista

Elon Musk "divorzia" da Trump. Tornerà a pensare a Tesla, SpaceX e le altre società - L’uscita dall'amministrazione statunitense è stata improvvisa e senza cerimonie. Dietro la decisione, tensioni interne e critiche al maxi-pacchetto fiscale repubblicano.

Grok arriva sulle Tesla ma non "parla" con l'auto - Il più recente aggiornamento per le Tesla include il bot sviluppato da xAI. Al momento però è utilizzabile solo tramite l'applicazione mobile.

Tesla, scendono le consegne. Musk: "Ci aspettano trimestri difficili" - Le vendite delle auto sono scese del 13% e i ricavi sono calati a 22,5 miliardi di dollari. Musk annuncia un’espansione dei robotaxi e l’arrivo di una Model Y più economica per rilanciare la crescita.

Le Tesla a guida autonoma stanno trasportando persone proprio come i taxi. Prezzi? Uno spostamento di 7.2km come dal Colosseo a Piazza del Popolo 5€. Con i taxi oggi costa oltre 20€. Vai su X

Auto, Tesla in crisi ma Elon Musk ha già voltato pagina: per il futuro punta su robotaxi e robot umanoidi; Robotaxi Tesla in Italia: una minaccia per i tassisti? | .it; Tesla: la valutazione record è appesa al successo del robo-taxi.

Robotaxi ma con "tassista" umano a bordo: Tesla espande il suo servizio a San Francisco - Tesla ha annunciato di aver espanso il suo sevizio di taxi a guida autonoma in California, anche se le regole dello stato americano richiedono una persona al posto di guida ... Scrive dmove.it

Robotaxi Tesla in Italia: una minaccia per i tassisti? - Milano e Roma, anno 2030: i robotaxi Tesla scarrozzano i clienti nelle metropoli, mentre dei tassisti non c’è più traccia. Come scrive quattroruote.it