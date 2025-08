Robinho in carcere si mette in società con l'hacker del ‘caso Zambelli' per aprire una nuova attività

L'ex calciatore Robinho, condannato a nove anni per stupro e detenuto nel carcere di Tremembé, starebbe progettando una piattaforma di scommesse online insieme a Walter Delgatti Netto, l'hacker condannato insieme a Carla Zambelli, appena arrestata in Italia. I due, in attesa di una possibile progressione della pena, trascorrono il tempo insieme nel cortile e avrebbero già definito le basi della futura società, unendo notorietà mediatica e competenze informatiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: robinho - carcere - società - hacker

La triste parabola di Robinho: 12 anni fa rinnovava con il Milan, ora è in carcere - La triste parabola di Robinho da fenomeno del calcio al carcere in Brasile per violenza sessuale (avvenuta a Milano nel 2013, quando ancora giocava nel Milan).

Robinho in carcere si mette in società con l'hacker del 'caso Zambelli' per aprire una nuova attività; L’hacker Walter Delgatti annuncia società con Robinho: lanceranno una piattaforma di scommesse sportive.