Roberta Giallo reinterpreta Balla balla ballerino di Lucio Dalla per il 45° anniversario della strage di Bologna

In occasione del 45° anniversario della strage del 2 agosto 1980 alla Stazione di Bologna, la Regione Emilia-Romagna rende omaggio alle vittime con una commemorazione musicale dal profondo significato simbolico: una reinterpretazione del brano “Balla balla ballerino” di Lucio Dalla affidata alla cantautrice Roberta Giallo, accompagnata alla chitarra da Agostino Raimo. Il videoclip ufficiale, girato proprio nella sala d’aspetto della Stazione Centrale di Bologna, sarà pubblicato sabato 2 agosto alle ore 10:25, ora esatta dell’attentato, sui canali social della Regione Emilia-Romagna e su Lepida TV. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Roberta Giallo reinterpreta “Balla balla ballerino” di Lucio Dalla per il 45° anniversario della strage di Bologna

