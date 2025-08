Robert Wilson in un’epoca in cui il teatro voleva spiegare il mondo l’ha fatto sparire lasciando l’esperienza pura dell’osservare

Robert Wilson non era un regista, era un geometra dell’impossibile, uno che non si è mai accontentato di mettere attori su un palco e dirgli cosa fare. Ha passato la vita a disegnare architetture di luce, costruendo cattedrali di silenzi e rallentamenti in cui il pubblico non entrava per capire, ma per perdersi. In Texas, dove è nato nel 1941, non c’era nulla che facesse pensare al futuro imperatore dell’avanguardia teatrale. Eppure proprio da lì è iniziato un modo di guardare il tempo che nessun europeo avrebbe potuto immaginare: Wilson lo stendeva, lo piegava, lo lasciava cadere a gocce sul palco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Robert Wilson, in un’epoca in cui il teatro voleva spiegare il mondo, l’ha fatto sparire, lasciando l’esperienza pura dell’osservare

