Riviera del Conero e Loreto | rischio overtourism

Le Marche rischiano l’overtourism, soprattutto in alcune aree più note e durante i periodi di alta stagione. Anche se la regione non ha ancora raggiunto i livelli critici di destinazioni come Venezia o le Cinque Terre, l’incremento costante del turismo, specialmente dopo il boom di quello di prossimità post Covid, sta ponendo alcune sfide da non sottovalutare. Tra le zone più a rischio ci sono Numana, Sirolo e Portonovo che attraggono migliaia di turisti ogni estate. Le spiagge sono piccole e a capacità limitata. E poi Loreto in certi periodi (feste religiose, sagre, ponti) registra flussi molto elevati rispetto alla capacità ricettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riviera del Conero e Loreto: rischio overtourism

In questa notizia si parla di: loreto - rischio - overtourism - riviera

Riviera del Conero e Loreto: rischio overtourism.

La riviera romagnola tra le mete italiane più a rischio per l’overtourism nel 2025 - La riviera romagnola, con Rimini in cima alla classifica italiana per visitatori pro capite, affronta problemi di overtourism che causano disagi sociali e ambientali, richiedendo strategie di gestione ... Lo riporta gaeta.it

Overtourism in riviera romagnola: la verità che nessuno ti racconta - Immagina di trovarti su una spiaggia della riviera romagnola, il sole che bacia la pelle, il suono delle onde che si infrangono dolcemente. notizie.it scrive