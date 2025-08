Ritorno dopo 7 anni | il terremoto in Rai fa impazzire i fan della conduttrice

Il panorama televisivo italiano si prepara a un nuovo capitolo con il ritorno di figure storiche e l’introduzione di programmi innovativi, pronti a catturare l’attenzione del pubblico. Tra le novitĂ piĂą attese emerge la ripresa di una conduttrice molto amata, che dopo sette anni torna in prima serata su Rai 2, portando in scena un format dedicato alla musica e alla cultura italiana. Di seguito, vengono analizzati i dettagli di questa importante novitĂ e gli altri cambiamenti in arrivo nei palinsesti autunnali. il ritorno di licia colò in rai: il nuovo programma sulla musica e la cultura italiana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ritorno dopo 7 anni: il terremoto in Rai fa impazzire i fan della conduttrice

In questa notizia si parla di: ritorno - anni - conduttrice - terremoto

Papa Leone XIV: il ritorno a Nicea dopo 1700 anni e il sogno dell’unità - Un gesto senza precedenti: Papa Leone XIV torna a Nicea, dove 1700 anni fa, fu indetto il primo Concilio ecumenico della storia.

Kosmos 482, il ritorno fantasma: sonda sovietica rientra dopo 53 anni ma il punto d’impatto resta un mistero - Doveva raggiungere Venere. Invece, dopo 53 anni in orbita terrestre, la sonda sovietica Kosmos 482 è rientrata nell’atmosfera terrestre.

I 65 anni di Fiorello e il mistero sul suo ritorno in Rai - Oggi Rosario Fiorello compie 65 anni ma il suo è un compleanno in sordina: sarebbe dovuto tornare proprio stamattina in Rai con un nuovo programma ma da giorni la vicenda è avvolta da una cortina di suoi silenzi, anche social, e dall’imbarazzo della Tv di Stato.

La conduttrice possiede un vasto ranch alle Hawaii e la proprietà è dotata di una strada privata che collega la zona costiera agli altopiani, un'area che molti isolani spaventati hanno cercato di raggiungere dopo il terremoto Vai su Facebook

IL TRADIMENTO DI MARA VENIER: SarĂ la nuova opinionista | Terremoto mai visto in TV; Terremoto a Istanbul, la paura della conduttrice di Cnn Turchia in diretta; Barbara D'Urso prepara il programma su Rai 1, poi punge i colleghi: salva solo Gerry Scotti e Simona Ventura.

“Ritorna dopo 7 anni” Terremoto in Rai, fan in delirio dopo la notizia sulla conduttrice - Licia Colò torna in Rai dopo sette anni con un nuovo programma in prima serata su Rai 2, dedicato alla musica e alla cultura italiana, a partire dal 14 settembre ... Come scrive bigodino.it