Ritiro Juve tra nuovi acquisti ed esuberi | chi volerà in Germania per la preparazione alla nuova stagione? I dettagli

Ritiro Juve, partenza per Herzogenaurach: anche i giocatori sul mercato nel gruppo di Tudor? Le ultimissime. La Juventus si prepara a vivere una fase cruciale del proprio precampionato con la partenza imminente per Herzogenaurach, sede del quartier generale Adidas in Germania. Dopo l'amichevole a porte chiuse con la Reggiana, in programma alla Continassa, la squadra bianconera si imbarcherĂ per una nuova tappa della preparazione agli ordini di Igor Tudor. L'attenzione è ora rivolta alla lista dei convocati per questa trasferta: chi farĂ effettivamente parte del gruppo? Secondo quanto riportato da Tuttosport, la linea adottata dalla società è chiara: tutti i giocatori attualmente sotto contratto si alleneranno insieme, senza distinzione tra titolari, nuovi innesti ed elementi in uscita.

Gol Conceicao, rete clamorosa del bianconero in Germania Portogallo! Chiaro segnale alla Juve per il futuro – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Gol Conceicao, rete clamorosa del bianconero in Germania Portogallo: il VIDEO dell’incredibile conclusione.

Conceicao show in Germania Portogallo! Entra e spacca la partita in due: dal gol a quei numeri che non lasciano dubbi sull’esterno della Juve. E sul futuro… - di Redazione JuventusNews24 Conceicao show in Germania Portogallo! I numeri della partita del talento bianconero e gli aggiornamenti sul futuro.

Juve, che assist per Gyokeres: arriva direttamente dalla Germania - A volte il colpo giusto arriva quando meno te lo aspetti. Un intreccio di mercato riapre i giochi e la Juve ora fiuta il momento.

Quando torna la Juventus ad allenarsi dopo il Mondiale per Club: ad agosto ritiro in Germania, il programma

Juventus, chi partirà per la Germania? - Chi farà parte del gruppo che domani partirà alla volta di Herzogenaurach, per il ritiro pre-

Allenamento Juve, bianconeri al lavoro sotto il sole della Continassa: David e Locatelli già in forma! La Juventus prosegue senza sosta la sua preparazione