Ritiro Inter domenica il primo test in famiglia contro l’U23 | poi altre 3 amichevoli

per gli uomini di Chivu. Il programma. Prosegue senza sosta la preparazione estiva dell’ Inter nel suo ritiro ad Appiano Gentile, che si avvicina al primo impegno stagionale. Domenica mattina, infatti, ad Appiano Gentile si giocherĂ una sfida in famiglia tra la prima squadra e la formazione Under 23 guidata da Stefano Vecchi. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 10.30 e sarĂ possibile seguire la gara in diretta su DAZN. Per i tifosi nerazzurri all’estero, invece, la diretta sarĂ disponibile sul canale YouTube ufficiale del club, con accesso limitato fuori dal territorio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ritiro Inter, domenica il primo test in famiglia contro l’U23: poi altre 3 amichevoli

Scudetto, l’eventuale spareggio Napoli-Inter si giocherebbe domenica 25 maggio a Roma (La Stampa) - Si sta discutendo nella Lega Serie A in merito all’ultima giornata di campionato, che potrebbe (o meno) decretare la vittoria dello scudetto a Napoli o Inter.

Lotta Napoli-Inter, cosa può succedere domenica: tutte le combinazioni - Tutte le combinazioni possibili per vincere il campionato da parte del Napoli e dell’Inter, ecco cosa può succedere già domenica Il Napoli continua ad inseguire il sogno Scudetto, ora unico obiettivo concreto – dopo aver sigillato matematicamente la Champions League – anche per Antonio Conte e l’intera squadra.

38a giornata di Serie A, Simonelli: «Contemporaneità ? Le partite si giocheranno sabato 24 o domenica 25! Inter e Napoli sono d’accordo..» - di Redazione 38a giornata di Serie A, Simonelli: «Contemporaneità ? Le partite si giocheranno sabato 24 o domenica 25! Inter e Napoli sono d’accordo.

Inizia ufficialmente anche la stagione dell'Inter: il primo a prendere parola durante la conferenza stampa di inizio stagione è stato il Presidente Marotta che ha fatto il punto sul mercato nerazzurro. Vai su Facebook

