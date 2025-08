Ritardi e cancellazioni dei treni Pendolari senza speranze | Meno guasti ma effetti più gravi

Ci sono due linee pavesi, tra le 9 delle 42 monitorate dalla Regione Lombardia, che concederanno l’indennizzo ai propri viaggiatori, in relazione al mese di maggio. Sono la Pavia-Codogno, che ha fatto registrare una percentuale di treni con ritardo superiore ai 15 minuti e treni soppressi superiori al 10% fissato dalla Regione, nel caso specifico 10,17%, e la Mortara-Novara (12,19%). Molto vicini al limite la Pavia-Mortara-Vercelli (9,82%) e la Milano-Mortara (9,54%). Niente a che vedere comunque con la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano che ha fatto registrare un eloquente 15,17%. In tutta la Lombardia, su 77. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ritardi e cancellazioni dei treni. Pendolari senza speranze: "Meno guasti, ma effetti più gravi"

Guasto in stazione a Novara: treni cancellati e ritardi - Pomeriggio di disagi quello di oggi, mercoledì 14 maggio, per i pendolari novaresi. A causa di un guasto alla linea elettrica nella stazione di Novara la circolazione ferroviaria delle linea Torino-Milano e della tratta suburbana di Trenord S6 Novara-Milano è sospesa dalle 16,20.

Perché i treni tra Milano e Novara (ma anche verso Torino) hanno maxi ritardi - Un guasto alla linea elettrica all’interno della stazione di Novara ha mandato in tilt la circolazione dei treni sulla linea Milano-Novara e Milano-Torino nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio.

Persone non autorizzate sui binari a Santo Spirito: rallentamenti e ritardi per i treni in transito - Disagi alla circolazione ferroviaria a Bari, nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, a causa della prrsenza di persone non autorizzate lungo la linea tra Santo Spirito e Parco Nord.

Treni, appello dei pendolari: Non vogliamo restare sulla lenta. Troppi disagi e i disservizi; ‘Comitato Pendolari Arezzo-Valdichiana’ chiede mantenimento deroga al transito sulla linea Alta Velocità dei treni regionali. Quasi 200 le firme raccolte dal Comitato tra i passeggeri; Pendolari Arezzo–Valdichiana: “Senza interventi, sulla Direttissima ci aspettano solo più disagi”.

Treni, guasto sulla linea Pescara-Bari: ritardi fino a due ore e cancellazioni. "Ci risiamo" - Le verifiche tecniche tra le stazioni di Ortanova e Cerignola hanno causato ritardi a catena.