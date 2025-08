Risparmi degli italiani per il 70% la liquidità non è più garanzia di sicurezza

Roma, 1 agosto 2025 – Meno liquidità , più investimenti, ma con cautela massima. L’84,5% degli italiani ha risparmi accumulati in passato eo capacità attuale di risparmiare. Tuttavia, il 70,2% dei risparmiatori ritiene che la liquidità non sia più garanzia di sicurezza come nel passato. Il biennio di inflazione ha abbattuto l’idea dei soldi fermi come pilastro di tutela. Il 54,7% dei risparmiatori prova a tenere un minimo indispensabile di liquidità , per investire il resto. Inoltre, il 46,9% dei risparmiatori già investe in strumenti finanziari, il 29,3% ha intenzione di farlo in futuro e solo il 23,8% preferisce tenerli liquidi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Risparmi degli italiani, per il 70% la liquidità non è più garanzia di sicurezza

